Казахстанские студенты продолжат обучение дистанционно

Традиционный формат будет сохранен по индивидуальному графику для докторантов, профессиональной практики и по некоторым специальностям.

Студенты Казахстана продолжат учиться дистанционно. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Обучение преимущественно будет организовано в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику для лабораторных работ, докторантуры, производственного обучения, профессиональной практики и по некоторым специальностям, - сообщил Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что колледжи начнут учебный год в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику при организации производственного обучения, профессиональной практики, в основном для первых и последних курсов.

В отдаленных сельских пунктах есть колледжи – там мы дадим возможность организации учебного процесса в традиционном формате, если будет соответствующая благоприятная эпидемиологическая ситуация, - уточнил глава МОН.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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