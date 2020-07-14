Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Казахстанские студенты продолжат обучение дистанционно

Традиционный формат будет сохранен по индивидуальному графику для докторантов, профессиональной практики и по некоторым специальностям.

Фото : Министерство образования и науки14 июля 2020, 11:52

Студенты Казахстана продолжат учиться дистанционно. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Обучение преимущественно будет организовано в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику для лабораторных работ, докторантуры, производственного обучения, профессиональной практики и по некоторым специальностям, - сообщил Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что колледжи начнут учебный год в дистанционном формате. Традиционный формат будет по индивидуальному графику при организации производственного обучения, профессиональной практики, в основном для первых и последних курсов.

В отдаленных сельских пунктах есть колледжи – там мы дадим возможность организации учебного процесса в традиционном формате, если будет соответствующая благоприятная эпидемиологическая ситуация, - уточнил глава МОН.

Тамила Языкова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты