Аймагамбетов: Дистанционное обучение повлияло на качество образования

Дистанционное обучение не является равноценным традиционному формату - министр.

Дистанционное обучение не является равноценным традиционному формату, заявил на брифинге в СЦК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Во время 4 четверти, во время дистанционного обучения были проведены замеры, наша академия образования проводила исследования. Сейчас вместе с нашими зарубежными партнерами проводится более глубокое исследование. Задействованы многие организации образования и смотрим с более глубокой и выверенной методологией. Что мы видим? Все эксперты говорят, что дистанционное обучение в настоящих условиях не является равноценным традиционному формату. Мы должны это признать, — заявил Аймагамбетов.

По его словам, некоторые дети во время дистанционного обучения раскрылись, соответственно отдельные дети, которые ранее молчали на уроках, стали более активными и самоорганизованными.

Но в то же время у нас есть другая категория, которая именно в этот период испытывала большие трудности в плане методологии, самостоятельном поиске информации, — добавил министр.

Он напомнил, что обучение в школах не только процесс передачи информации, это также и воспитательный процесс.

Эта часть для нас очень важная. Поэтому ведущие мировые эксперты говорят, что во время пандемии система образования несет серьезные потери и у нас подготовлен план мероприятий, чтобы в будущем по определенным предметам эти недостатки можно было устранить. В особенности это математика, языки, особенно в младших классах. По результату исследования мы видим, где есть проблемы, где нужно дополнительно выделять время. Эта работа будет проведена, — объяснил Аймагамбетов.

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