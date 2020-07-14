Аймагамбетов высказался о работе детских садов в Казахстане
Пока дошкольные организации работать не будут.
Фото : pixabay.com14 июля 2020, 12:32
Министр образования и науки Казахстана высказался о работе детских садов во время карантина, передает корреспондент zakon.kz.
По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации
В настоящее время принято решение по продлению карантина. Пока дошкольные организации не работают. По прошествии этого времени, в зависимости от эпидемиологической ситуации, будет принято решение в том числе по работе дежурных групп. Мы активно будем участвовать в этом процессе. Здесь очень важным является обеспечение безопасности детей, - сказал глава МОН на брифинге в СЦК.
Важно, что с 1 сентября учебный год для школьников, студентов вузов и колледжей начнется в дистанционном формате. Исключение составят малокомплектные сельские школы.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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