В Казахстане запустили пилотный проект по постановке на очередь в детские сады

Совместным приказом министра просвещения и МЦРИАП запущен пилотный проект по оказанию госуслуг "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации", Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект по оказанию государственных услуг "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации" и "Прием документов и зачисление детей в дошкольные организации" посредством "Единой базы учета, очередности и выдачи направлений в дошкольные организации" в информационной системе "Национальная образовательная база данных" (ИС "НОБД")", - говорится в документе.

Национальная образовательная база данных обеспечивает сбор, обработку, хранение и анализ данных исторического и фактического охвата детей дошкольными организациями (ДО), фактической и плановой потребностью населения в них и используется для выполнения следующих задач:

формирования государственных эталонных данных;

обеспечения достоверности эталонных данных;

оказания государственных услуг в сфере дошкольных организаций;

обеспечения операционных процессов формирования очередности и зачисления в ДО;

управление свободными местами в детсадах ;

распределение свободных мест в ДО;

выдача направления на зачисление в ДО;

зачисление и отчисление ребенка из ДО;

обеспечение прозрачности оказания государственных услуг для населения;

контроля соблюдения законности действующих нормативов и требований, связанных с процедурами зачисления детей в ДО;

получения оперативной информации об охвате детей детсадами и динамике его изменения во времени;

информирование услугополучателей;

планирование бюджета государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение.

Информационная система местных исполнительных органов (ИС МИО) предназначена для выполнения следующих задач:

оказания государственной услуги по приему заявлений на постановку на очередь и передачи результата рассмотрения заявления льготной категории услугополучателей в НОБД;

оказания государственной услуги по приему заявлений на зачисление ребенка в дедский сад и передачи результата в НОБД;

миграции данных очередников и контингента дошкольных организаций за период с 2017 по 2023 годы в НОБД;

проведения анкетирования по сбору данных по выбору от 1 до 4-х ДО и контактных данных текущих заявителей в очереди;

информирование услугополучателей.

Для обеспечения целей и задач Национальной образовательной базы данных организуется учет следующих эталонных данных путем взаимодействия с внешними ИС, ПЭП, мобильным приложением Egov mobile, и региональными системами ИС МИО:

Реестр дошкольных организаций; Реестр очередников; Реестр очередности; Реестр направлений; Реестр контингента.

К общеобразовательным детским организациям относятся: ясли-сад, детский сад, семейный ясли-сад, дошкольный мини-центр.



К специальным ДО относятся: специальный ясли-сад, специальный детский сад.

Санаторные ДО – санаторный ясли-сад.

Как встать в очередь

В рамках пилотного проекта ИС МИО передают данные об активных и архивных заявлениях на оказание государственных услуг по постановке на очередь детей дошкольного возраста для направления в дошкольные организации и приема документов на зачисление ребенка в ДО, в Национальную образовательную базу за период с 2017 года и до конца действия пилотного проекта.

Объекты информатизации, а также Портал электронного правительства, мобильное приложение Egov mobile, карта ДО пути взаимодействия с НОБД предоставляют законным представителям детей следующие возможности:

подача электронного заявления на постановку в очередь;

подача электронного заявления для снятия ребенка с очереди;

выбор детсада посредством карты ДО;

подача электронного заявления на просмотр номера очередности ребенка;

получение направления на зачисление в детский сад;

подача электронного заявления для получения государственной услуги "Прием документов и зачисление ребенка в ДО".

Правом подачи электронных заявлений обладают родители и законные представители ребенка, имеющие ИИН и зарегистрированные в Базе мобильных данных граждан.

Объекты информатизации, а также портал электронного правительства, Egov Mobile проверяют заполнение обязательных полей, формируют заявление с указанием типа заявления, ИИН заявителя, его фамилии, имени, отчества, типа услугополучателя (родитель, опекун, патронатный воспитатель), контактных телефонов, электронного адреса, ИИН ребенка, фамилии, имени, отчества ребенка, даты рождения, пола, гражданства, национальности, типа льготного статуса (при наличии), вида нарушения здоровья (при наличии), населенного пункта очереди, выбранные дошкольные организации посредством карты и согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию данных о заявлении на публичных информационных ресурсах, номера заявления, даты и времени подачи заявления и отправляют его в НОБД.



Национальная образовательная база принимает заявление, проверяет полноту полученного заявления и автоматически присваивает номер очереди в каждой из выбранной заявителем дошкольной организации. В случае наличия скан-копий документов, подтверждающих льготный статус или свидетельства о рождении ребенка, не являющегося гражданином РК, НОБД отправляет заявление в автоматизированное рабочее место или систему ИС МИО и ждет результата рассмотрения заявления со стороны услугодателя.

Очередь в общеобразовательные дошкольные организации формируется в базе по принадлежности к конкретной ДО одного населенного пункта по году рождения детей, для каждого года рождения отдельно.

Очередь в специальные дошкольные организации формируется в базе по принадлежности к конкретной ДО одного населенного пункта по возрастной периодизации детей, определенной в такой организации.

Очередь в санаторные дошкольные организации формируется в базе по принадлежности к конкретной организации одного населенного пункта.

Заявления в общеобразовательной очереди располагаются относительно друг друга в следующем порядке: сначала заявления, имеющие внеочередную льготу, затем заявления, имеющие первоочередную льготу и заявления, поданные на общих основаниях, в соотношении "один к пяти" соответственно (заявления, имеющее первоочередную льготу, располагаются через каждые три заявления, поданные на общих основаниях).

Заявления, имеющие внеочередную льготу, располагаются относительно друг друга по дате и времени подачи заявления, с точностью до миллисекунд.

Заявления, имеющие первоочередную льготу, располагаются относительно друг друга по дате и времени подачи заявления, с точностью до миллисекунд.

Заявления, поданные на общих основания, располагаются относительно друг друга по дате и времени подачи заявления, с точностью до миллисекунд.

Заявление, поданное раньше других, находится ближе к началу очереди и имеет меньший номер очередности.

Номер очередности изменяется в меньшую сторону по мере выдачи направлений и выбытия очередников. Номер очередности изменяется в большую сторону по мере поступления или возврата заявлений в очередь, получения льготного статуса заявлений в очереди.

Заявления в специальной очереди располагаются относительно друг друга по дате и времени подачи заявления, с точностью до миллисекунд. Заявление, поданное раньше других, находится ближе к началу очереди и имеет меньший номер очередности.

Льготы при построении специальной очереди не применяются.

Заявления в санаторной очереди располагаются относительно друг друга по дате и времени подачи заявления, с точностью до миллисекунд. Заявление, поданное раньше других, находится ближе к началу очереди и имеет меньший номер очередности.

Льготы при построении санаторной очереди не применяются.

При формировании общеобразовательной, специальной, санаторной очередей ребенок состоит одновременно только в одной общеобразовательной, специальной, санаторной очереди одного населенного пункта на территории республики.

При этом ребенок может состоять в общеобразовательной очереди и одновременно в специальных и санаторных очередях, при наличии соответствующих оснований и подтверждающих документов.

В общеобразовательной очереди ребенок состоит до исполнения полных 6 лет, пока не завершен текущий учебный год в детской организации.

При формировании общеобразовательной очереди ребенок с правом внеочередной льготы состоит в очереди только в одну общеобразовательную ДО.

Ребенок состоит в специальной очереди при наличии заключения ПМПК, действительный статус которого проверяется при постановке на очередь и при распределении свободных мест в ЕО НОБД.

Ребенок состоит в санаторной очереди при наличии направления врача, действительный статус которого проверяется при постановке на очередь и при зачислении в ДО.

При этом ребенок состоит в очереди без учета места его прописки или проживания при наличии ИИН.

Заявления, по которым выявлены несоответствия, размещаются в очереди согласно дате и времени подачи заявления на общих основаниях.

Как получить направление в детский сад

При возникновении свободных мест в база автоматически формирует уведомление первому стоящему в очереди заявителю для получения согласия на выдачу направления в дошкольную организацию. При получении положительно ответа база уведомлением выдает сформированное направление для зачисления в ДО. Выданное направление также направляется в информационную систему месьтного исполнительного органа.

Правом получения электронного направления и подачи электронных заявлений обладают законные представители ребенка, зарегистрированные в базе мобильных данных граждан.



Национальная образовательная база данных ежедневно в 00:00 по времени города Астаны формирует протокол освободившихся мест, в который включает все места, распределяемые по государственному заказу, числящиеся в группах ДО, как свободные и доступные для получения направления.

Протокол блокирует такие места в дошкольные организации для зачисления и передает их на распределение в очередь. Модуль базы или системы ИС МИО передают данные о местах для распределения в НОБД.

При выдаче направления возраст детей учитывается на календарный год, кроме детей, чей возраст не превышает 6 лет на текущий календарный год и детей с особыми образовательными потребностями, имеющими соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии.



Заявитель должен посредством смс или объекты информатизации дать согласие на зачисление или отказаться от направления в течение трех рабочих дней.

Направление на зачисление в дошкольыне организации действует 5 рабочих дней после согласия заявителя, в течении которых законный представитель собирает все необходимые документы для зачисления в ДО (паспорт здоровья ребенка, карта профилактических прививок).

Если в течение установленного срока законным представителем не будут предоставлены документы, требуемые для зачисления в ДО, направление будет автоматически аннулировано, а заявление на постановку в очередь будет помещено в стоп-лист.

Если направление в общеобразовательную организацию было получено с использованием льготы, легитимность такого направления подтверждается дополнительной проверкой актуальности заявленной льготы.

Льготы, сведения по которым извлекаются из уполномоченных государственных информационных систем - проверяются и подтверждаются автоматически.

Зачисление в дошкольную организацию

Основанием для зачисления ребенка в дошкольную организацию является полученное ранее направление на зачисление с действительным сроком действия и подтвержденной льготой, явившейся основанием для получения направления на льготных условиях.

Успешная регистрация заявления на зачисление в базе приводит к списанию направления на зачисления в архив.

Срок действия заявления на зачисление составляет 5 рабочих дней. В этот период законный представитель ребенка и уполномоченный представитель ДО заключают договор образовательных услуг.

Отказ законного представителя от зачисления в детсад сопровождается регистрацией отказа в базе без автоматического возврата в очередь.

Просрочка срока зачисления в организацию сопровождается автоматическим аннулированием поданного ранее заявления на зачисление. В случае, если просрочка срока зачисления наступила в результате бездействия законного представителя ребенка, заявление на постановку в очередь помещается в стоп-лист на 10 рабочих дней, далее перемещается назад в очередь на прежнюю позицию.

Заключение договора образовательных услуг осуществляется в бумажном или электронном виде при помощи информационных систем местных исполнительных органов или информационной системы ДО, подключенной к Национальной базе данных, по решению органа управления образованием областей, городов республиканского значения и столицы.



Отчисление ребенка из дошкольной организации осуществляется по решению законного представителя или администрации ДО.

Совместный приказ вводится в действие с 30 ноября 2023 года действует в течение 12 месяцев.