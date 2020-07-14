Япония будет готовить деликатесы из казахстанской конины

Из конины в Японии будут производить ценные деликатесы.

Казахстан будет экспортировать конину в Японию. В Стране восходящего солнца из этого мяса будут готовить деликатесы, передает zakon.kz.

Пресс-служба Минсельхоза сообщила, что Казахстан договорился с Японией о поставке конины. Инициатива была со стороны Казахстана. Еще в 2018 году Минсельхоз направил в Японию запрос о том, что казахстанские фермеры заинтересованы в поставке конины.

В результате длительных переговоров министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Страны восходящего солнца согласовало ветеринарный сертификат на экспорт мяса, мясного сырья и субпродуктов, полученных при убое и переработке лошадей из Казахстана в Японию, а также направило официальное уведомление об открытии экспорта с 25 мая 2020 года, - говорится в сообщении.

Комитет ветеринарного контроля и надзора составил список из 34 предприятий, готовых экспортировать свою продукцию. Информация о них недавно была передана японской стороне.

Япония также заинтересована в поставках живых лошадей на убой.

До текущего момента главным экспортером конины в Японию являлась Канада. В Стране восходящего солнца конское мясо издавна употребляется в сыром виде и считается деликатесом. За высокие вкусовые качества особо ценится мясо, срезанное с ребер. Из конины готовят суши и мясные нарезки сашими .

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