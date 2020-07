Умер бывший ведущий программы "Разрушители легенд"

Бывший ведущий программы "Разрушители мифов" Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет, передает zakon.kz.

Причина смерти не называется.

Телеканал Discovery выступил с заявлением по поводу этой новости.

We are heartbroken to hear this sad news about Grant. He was an important part of our Discovery family and a really wonderful man. Our thoughts and prayers go out to his family. ???? https://t.co/5k3GydZCzn

Грант Имахара был инженером-электриком. Он был одним из немногих обученных операторов знаменитого дроида R2-D2 из вселенной "Звездных войн".

Грант был частью команды "Разрушителей легенд" в течение 10 лет.

Коллега бывшего ведущего Адам Сэвидж выразил соболезнования.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.