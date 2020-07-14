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Умер бывший ведущий программы "Разрушители легенд"

Причина смерти не называется.

Фото : CNN14 июля 2020, 12:40

Бывший ведущий программы "Разрушители мифов" Грант Имахара скончался в возрасте 49 лет, передает zakon.kz.

Причина смерти не называется.

Телеканал Discovery выступил с заявлением по поводу этой новости.

Мы убиты горем, услышав эту печальную новость о Гранте. Он был важной частью нашей семьи открытий и действительно замечательным человеком. Наши мысли и молитвы обращены к его семье, - говорится в заявлении.

Грант Имахара был инженером-электриком. Он был одним из немногих обученных операторов знаменитого дроида R2-D2 из вселенной "Звездных войн".

Грант был частью команды "Разрушителей легенд" в течение 10 лет.

Нам будет не хватать Гранта и его энтузиазма, - говорится в заявлении Discovery.

Коллега бывшего ведущего Адам Сэвидж выразил соболезнования.

Я в растерянности. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем, а также щедрым, добродушным и мягким человеком. Работать с Грантом было так весело. Я буду скучать по своему другу, - написал Сэвидж в Twitter.


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