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Умер замминистра обороны Бакыт Курманбаев

Точная причина смерти пока не известна.

Фото : кадр из видео14 июля 2020, 12:41

Скончался заместитель министра обороны Бакыт Курманбаев, передает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Минобороны. Там принесли соболезнования близким умершего.

Военнослужащие и руководящий состав министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Курманбаева Бакыта Жанузаковича, выражают глубокие соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что он внес значительный вклад в ликвидацию последствий в Арыси, с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения инфекции.

В ведомстве не назвали причину смерти замминистра. Однако по информации, поступившей в редакцию Newtimes.kz, он болел коронавирусом.

Бакыт Курманбаев родился 21 сентября 1970 года в Усть-Каменогорске. Он был женат, был отцом двоих детей.

В 1993 году окончил физический факультет Казахского государственного университета имени аль-Фараби. В 2005 году получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ. В 2008 году прошел Высшие академические курсы Военной академии Генштаба ВС Российской Федерации.

В разное время работал учителем физики, начальником управления департамента Комитета начальников штаба Министерства обороны. Пост заместителя министра обороны занял в апреле прошлого года. До этого он заведовал отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности.

Награжден орденом "Айбын" II степени. Генерал-майор.


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