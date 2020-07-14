Умер замминистра обороны Бакыт Курманбаев

Точная причина смерти пока не известна.

Скончался заместитель министра обороны Бакыт Курманбаев, передает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Минобороны. Там принесли соболезнования близким умершего.

Военнослужащие и руководящий состав министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Курманбаева Бакыта Жанузаковича, выражают глубокие соболезнования его родным и близким, - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что он внес значительный вклад в ликвидацию последствий в Арыси, с первых дней борьбы с пандемией активно занимался организацией и обеспечением мероприятий по противодействию распространения инфекции.

В ведомстве не назвали причину смерти замминистра. Однако по информации, поступившей в редакцию Newtimes.kz, он болел коронавирусом.

Бакыт Курманбаев родился 21 сентября 1970 года в Усть-Каменогорске. Он был женат, был отцом двоих детей.

В 1993 году окончил физический факультет Казахского государственного университета имени аль-Фараби. В 2005 году получил образование в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск РФ. В 2008 году прошел Высшие академические курсы Военной академии Генштаба ВС Российской Федерации.

В разное время работал учителем физики, начальником управления департамента Комитета начальников штаба Министерства обороны. Пост заместителя министра обороны занял в апреле прошлого года. До этого он заведовал отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности.

Награжден орденом "Айбын" II степени. Генерал-майор.

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