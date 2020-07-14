Почему стоимость обучения в вузах остается прежней, несмотря на "дистанционку"

По словам главы МОН, несколько лет назад был принят закон об академической и финансовой самостоятельности вузов.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов объяснил, почему стоимость обучения в вузах остается прежней, несмотря на то, что обучение проходит в дистанционном режиме, передает корреспондент zakon.kz.

Мы несколько лет назад приняли закон об академической и финансовой самостоятельности вузов. Это очень важно, действительно важно для развития высшего образования. В целом это гражданско-правовые отношения между конкретным абитуриентом, студентом и вузом. У нас на рынке достаточно большое количество вузов. Мы сейчас ведем активную работу по тому, как было поручено главой государства, чтобы на рынке остались только вузы, которые дают качественное образование. Но тем не менее по факту на рынке остается много организаций образования. Где-то стоимость очень высокая, где-то в разы ниже. Это вопрос взаимодействия и договоренностей между студентом и конкретным высшим учебным заведением, - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

По его словам, несмотря на то, что дети обучаются дистанционно, расходы учебных заведений не снизились, а наоборот возросли. В частности, на договора по новым серверам мощности, информационным системам.

Кроме того, необходимо содержать все здания, потому что через определенное время все-таки студенты вернутся и будут обучаться в традиционном режиме. Во-вторых, заработная плата всех педагогов сохраняется, они продолжают работу. Учебная программа, сам объем получаемой информации не меняется, - добавил министр.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!