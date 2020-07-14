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Аймагамбетов обратился к родителям и школьникам

Он попросил отнестись с пониманием к принятым мерам родителей, а детей хорошо отдохнуть и подготовиться к началу учебного года.

Фото : karaganda-region.gov.kz14 июля 2020, 13:09

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов обратился к школьникам и родителям в связи с введением дистанционного формата обучения в первой четверти учебного года, передает корреспондент zakon.kz.

Дорогие родители, я хочу поблагодарить за понимание во время четвертой четверти. Было очень непросто и детям, и педагогам, прежде всего родителям. Но вы с понимаем отнеслись к ситуации, где-то даже с юмором, мы все видели эти ролики, и мы видели, насколько была важна ваша поддержка для наших детей, их будущего. Я хочу, чтобы вы отнеслись с понимаем к такому решению (дистанционного формата обучения - прим.). Я уверен, что этот период закончится и наши дети вернутся в школы. Сейчас нами будут предприняты все меры, чтобы обеспечить качество образования, - сказал Асхат Аймагамбетов на брифинге в СЦК.

Также он обратился к детям. Министр попросил их хорошо отдохнуть и подготовиться к новому учебному году.

Дети сильно соскучились по школе, дети сильно соскучились по своим друзьям, по педагогам. Нужно запастись терпением. Мы обязательно победим коронавирус, но сейчас нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к началу учебного года. Нужно слушаться своих родителей, активно участвовать в проходящих уроках. Мы сможем сделать так, чтобы вы ничего не потеряли в дистанционном обучении. (…), - подчеркнул глава МОН.


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