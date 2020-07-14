В Павлодарской области жестокую драку подростков сняли на видео

Снимавшего на видео драку привлекут к ответсвенности.

В Павлодарской области произошла драка подростков, которую снимали на видео, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, личности участников драки установлены.

Видео драки распространялось посредством WhatsApp.

При выяснении всех обстоятельств произошедшего установлено, что 7 июля между двумя молодыми людьми 18 и 19 лет произошел конфликт, переросший в драку. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего легкие телесные повреждения в виде гематом и ссадин.

Потерпевший по данному факту в полицию и за медицинской помощью не обращался.

Поражают цинизм и жестокость молодых людей, которые вместо того, чтобы вызвать полицию и остановить участников драки, снимают происходящее на сотовые телефоны, – отметили в ДП области.

Проводится досудебное расследование по ст.ст.24 ч.3- 99 ч.2 УК Республики Казахстан “Покушение на убийство в группе лиц из хулиганских побуждений”.

Кроме того, в отношении лиц, производивших видеосъемку, начато досудебное расследование по статье 313 УК Республики Казахстан.

Расследование продолжается. Участники потасовки будут привлечены к ответственности за содеянное.

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