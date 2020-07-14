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В Казахстане должники будут получать SMS-оповещения

При этом не исключается полностью возможность уведомления либо извещения почтовой связью.

Фото : azattyq-ruhy.kz14 июля 2020, 14:48

В Казахстане должники информацию о возбуждении исполнительного производства будут получать через SMS-оповещения, сообщает zakon.kz.

Теперь должникам на номер сотового телефона будут приходить информации о возбуждении исполнительного производства, о принимаемых ограничительных мерах исполнения и др. сведения по делу.

27 июня т.г. Президентом Республики Казахстан подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства".

Законом совершенствуется институт уведомления сторон исполнительного производства.

Введена норма по переходу на электронное уведомление граждан путем SMS-оповещения на номер сотового телефона.

Основные преимущества использования SMS-оповещения - оперативное и своевременное получение на номер сотового телефона информации о возбуждении исполнительного производства, о принимаемых ограничительных мерах исполнения и др. сведения по делу.

Кроме того данный сервис экономит средства должников, к примеру, если стоимость одного заказного письма с уведомлением -350 тенге, такое же извещение посредством смс будет примерно 20 тенге. Согласно закону стоимость причисляется к расходам и взыскиваются с должника.

При этом не исключается полностью возможность уведомления либо извещения почтовой связью. Только в случае невозможности уведомления, к примеру посредством СМС-уведомления, судебный исполнитель будет применять обычную почтовую связь с уведомлением.

Закон вступил в силу 8 июля 2020 года, по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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