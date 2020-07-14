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Когда начнут принимать заявки на выплату 42 500 за июль

К пятнице все порталы подготовят, и с понедельника можно будет подавать заявку.

Фото : zakon.kz14 июля 2020, 15:12

Подать на выплату 42 500 тенге можно будет с пятницы, передает zakon.kz.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр труда и соцзащиты Биржан Нурымбетов.

Мы рассчитываем, что уже в пятницу у граждан появится возможность подать заявления, а с понедельника планируем приступить к назначению выплат. Также мы рассматриваем возможность назначения выплаты в проактивном формате для отдельных категорий граждан, - добавил Биржан Нурымбетов.

Министр уточнил, что заявки на назначение единовременной выплаты будут подаваться:

- работодателями за их наемных работников, которые отправлены в отпуск без сохранения заработной платы;

- индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами, чья деятельность была ограничена в связи с усилением карантинных мер ­– за себя.

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения РК разрабатываются Правила осуществления единовременной выплаты.

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