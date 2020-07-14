Как будут назначать 42 500 тенге за июль

Выплата будет осуществляться на основании заявок.

Аскар Мамин на заседании правительства рассказал о том, как будут назначать выплаты нуждающимся, сообщает zakon.kz.

По его словам, выплата будет осуществляться на основании заявок.

По поручению главы государства принимаем решение осуществить на период ограничительных мер социальные выплаты по потере дохода в размере минимальной зарплаты – 42500 тг – за один месяц. Выплата будет осуществляться на основании заявок работодателей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, чья деятельность была ограничена усилением карантинных мер, — сказал Мамин.

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Кроме того, премьер-министр поручил выработать дополнительный план действий по поддержке бизнеса и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации.

При этом отмечена необходимость эффективного расходования бюджетных средств и ведения денежно-кредитной политики по удержанию уровня инфляции в пределах 8-8,5%.

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