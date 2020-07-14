Министр дал совет, кому не стоит подавать заявку на 42 500

Если не имеют права, желательно не стоит подавать такие заявления.

Убедительная просьба соблюдать правила и не пытаться получить выплату в размере 42 500 тенге лицам, которые не могут получить эти средства, заявил на брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

По поводу ответственности. Есть правила, 42 500 могут получать наемные работники, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане , которые действительно работали, получали доход, но в связи с ситуацией в стране потеряли заработок. Поэтому, если нет таких условий, конечно же, убедительная просьба и совет не пытаться получить выплату. Потому что это ответственность. В этот раз на портале будет запись внизу, где каждый должен будет указать галочку, что он подтверждает и берет на себя ответственность за предоставление данных. Поэтому нужна внутренняя самодисциплина и соблюдение правил, — заявил Нурымбетов.

Он напомнил, что в прошлый раз было много по этому вопросу разговоров, но это социально ориентированная выплата, поэтому определенных гонений или юридических претензий к простым людям делать не будут.

Поэтому, если не имеют права, желательно не стоит подавать такие заявления. Не стоит подавать также и тем, кто официально не работает. Они не занимаются самостоятельной деятельностью, не являются наемным работником, — добавил министр.

По его словам, в прошлый раз в период ЧП такие лица подавали заявку, платили ЕСП, заявив, что они неформально занятые.

Таким гражданам мы не советуем подавать на 42 500. Безработным людям мы советуем обратиться в центры занятости и попробовать те инструменты, которые предлагают госпрограммы. Или рекомендуем официально зарегистрироваться в качестве безработных, чтобы получить законную социальную выплату, которая выплачивается в течение шести месяцев, — заключил Нурымбетов.

Айша Туеубекова, Нур-Султан

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