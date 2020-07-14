У каждого третьего участника госзакупок выявляются налоговые нарушения - КГД

В бюджет удалось вернуть налогов в размере 176,6 млрд тенге.

В рамках государственных закупок в течение 2018 года порядка 52,1 тысячи предпринимателей получили из бюджета денежные средства в размере 3 942,5 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель председателя КГД МФ РК Жайдар Инкербаев, передает zakon.kz.

В результате камерального контроля у одной трети победителей государственных закупок выявлены расхождения, тем самым 18,5 тысячам направлены уведомления. Итого в бюджет удалось вернуть налогов в размере 176,6 млрд тенге, - сказал Жайдар Инкербаев.

По его словам, налоговые органы особое внимание уделяют налогоплательщикам с низким коэффициентом налоговой нагрузкой, это менее 3%.

Он отметил, что недобросовестные предприниматели идут на хитрость, чтобы не платить налоги. Один из популярных способов - использование услуг фирм-однодневок по получению бестоварных счетов-фактур, выплата заработной платы в конвертах и использование нелегальной трудовой силы, сокрытие доходов и не обоснованное увеличение затрат.

Один из участников гос. закупок - ТОО "Достар С" - в 2018 году осуществляло благоустройство туристического маршрута в Акмолинской области на сумму 1 049 млн тенге, в отношении которого назначена налоговая проверка, где по итогам выявлено нарушений в сумме 341 млн тенге.

Также Инкербаев отметил, что налоговыми органами подаются исковые заявления о признании сделок недействительными. На сегодняшний день судами уже вынесены решения на сумму 20,9 млрд тенге.

Всего в результате налогового администрирования участников госзакупок, обеспечено дополнительное поступление налогов в бюджет на сумму 4,8 млрд тенге. В настоящее время проводится работа по администрированию 2019-2020 года.

Используя базу электронных счетов-фактур, Комитет создал группу, которая проводит онлайн-контроль операций участников госзакупок в режиме реального времени.

Это позволит выявить «фирмы-однодневки» среди их подрядчиков. Раскрытые схемы будут передаваться в Службу экономических расследований. Не исключается и коррупционная составляющая по участникам госзакупок, имеющих наибольшие нарушения, - отметил зампред КГД.

Кроме того, обо всех выявленных фактах информация будет направляться соответствующим администраторам программ и акиматам для рассмотрения вопроса корректировки стоимости работ.

Он добавил, что еще одним инструментом контроля по недопущению ухода от уплаты налогов является Казначейское сопровождение государственных закупок в сфере строительства. Мониторинг подрядчиков через Систему управления рисками при выплате бюджетных денег показал эффективность, коэффициент налоговой нагрузки у половины участников госзакупок вырос в 2,3 раза. Наблюдается прирост поступлений налогов на 54,4 млрд тенге.

С сентября 2019 года введены в действие положения по финансовой устойчивости для госзакупок в строительной сфере. Она является одним из основополагающих показателей для допуска к участию в конкурсах и отражает стабильность потенциального участника госзакупок.

Также предприниматели начали самостоятельно выводить из тени сокрытых наемных работников и исправлять допущенные налоговые нарушения. В результате проводимых корректировок с начала года дополнительно уплачено налогов на сумму 5,6 млрд тенге. Это позволило улучшить здоровую конкуренцию среди участников госзакупок.

Вместе с тем Инкербаев напомнил, что с 1 июля 2020 года показатели финансовой устойчивости распространены на все виды работ и товаров. Рассматривается вопрос введения финансовой устойчивости на закупки в квазигосударственном секторе, а также на финансирование в рамках государственных программ.

Комитет напоминает, что применение схем уклонения от уплаты налогов приводит, в конце концов, к уплате еще больших санкций. Рекомендуется уплачивать налоги вовремя.

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