Корейцы массово пытаются повторить упражнение Головкина

Гири для этого выбираются разного размера.

Авторы популярных в Youtube южнокорейских каналов массово записывают видео, на котором пытаются повторить одно из любимых упражнений чемпиона мира по боксу IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина с гирей, передает zakon.kz.

Более 4 лет назад в Сети появилось видео, на котором Геннадий Головкин одной рукой переворачивает гирю на бок, потом повторяет тоже самое другой рукой.

Однако, именно сейчас в Youtube именно южнокорейские каналы один за другим выкладывают видео, названные Golovkin Kettlebell Challenge (Головкин гиревой вызов).

Они пытаются повторить упражнение Головкина с гирями разного веса - от 5 до 28 кг. На одном из видео самая тяжелая гиря (28 кг) поддалась лишь одному из участников челленджа. На другом видео дело доходит до гири весом 48 кг.

Подобные видео набирают бешеную популярность в Сети.

Подготовил Альберт Ахметов

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