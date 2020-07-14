Начато досудебное расследование.

В Нур-Султане мужчина нанес восемь ножевых ранений бывшей жене, передает zakon.kz.

Согласно сообщению фонда "Немолчи" в Facebook, полиция столицы начала досудебное расследование.

Добрый вечер, уважаемая Динара Ботаевна! О событиях, изложенных в Вашей статье, нам известно. По данному факту начато досудебное расследование по статье 24 части 3 - статье 99 части 1 УК РК (покушение на убийство). Проводятся следственные действия с участием потерпевшей. Подозреваемое лицо задержано в порядке статьи 128 УПК РК. По Вашим доводам о непрофессиональных действиях сотрудников назначена проверка. Ход расследования уголовного дела мною взят на контроль. Благодарим Вас за активную гражданскую позицию, - значится в ответе начальника ДП Нур-Султана Ержана Саденова.

Ранее фонд информировал, что нападение было совершено на женщину 1985 г.р.

Он приехал к ней на работу, несколько раз требовал выйти, она чувствуя неловкость перед сотрудниками, вышла на улицу, где он силой затолкал ее в машину и увез. По дороге на Карагандинской трассе, он начал ей наносить удары, она начала оказывать сопротивление и пыталась выбить окно машины! Он стал наносить ей ножевые удары, остановил машину, нанес ей 8 ножевых ранений, затем увидев, что останавливаются другие машины, бросил ее на дороге и скрылся! Проезжие водители вызвали полицию и скорую помощь, - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что на девушку оказывалось давление.

На почве постоянных побоев в этой семье бракоразводный процесс начался в январе, но суды тянулись, пытаясь сохранить семью. В итоге развели их 9 июня, - значится в сообщении.

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