Крупный пожар произошел на границе Казахстана с Китаем

Огонь бушевал на трех тысячах гектаров.

Грозовой разряд стал причиной самого крупного пожара на востоке страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

На нейтральной полосе границы Казахстана и Китая, загорелась сухая трава. Сильный ветер моментально разнес пламя. Огонь бушевал на трех тысячах гектаров и угрожал перекинуться на территорию КНР.

Ночь и горная местность затрудняли работу пожарных. На помощь им пришли местные жители и 70 военнослужащих из погранчасти. Только к утру пожар удалось потушить.

В областном департаменте по ЧС опасаются, что такие сухие грозы могут нанести существенный урон. Сейчас, когда синоптики прогнозируют в регионе жару до +45 градусов, спасатели перешли на усиленный режим работы.

Причина возгорания отрабатывается, версия - это грозовой разряд, пошли слухи грозы. И от удара молнии произошло возгорание. Хотелось бы отметить, что вчера так же в Урджарском районе, в этом сельском округе, произошло загорания сухой травы. Причина возгорания - сухая гроза, - рассказал и.о. начальника службы пожаротушения ДЧС ВКО Азамат Мукашев.

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