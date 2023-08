Крупный лесной пожар уже почти полностью охватил испанский Тенерифе

Спасательная служба Канарских островов сообщила, что число эвакуированных из-за пожара на Тенерифе может превысить 26 тысяч человек.

По данным CNN глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо назвал этот пожар самым сильным за последние 40 лет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-29539204&id=456241502&hash=26ec56b3dda7e84a" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>

Tenerife fire situation continues to worsen by the minute. Flames are now approaching dangerously close to the town of La Orotava.



It’s going to be another long night. pic.twitter.com/OQ9UOhLI1u