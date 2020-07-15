Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"

Китайское правительство резко осуждает и решительно выступает против санкций США.

Китай осуждает принятие в США закона "Об автономии Гонконга", намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских граждан и организаций, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Закон "Об автономии Гонконга" был принят сначала палатой представителей, а в начале июля сенатом США и отправлен на подпись президенту. Документ предусматривает введение санкций в отношении зарубежных лиц и компаний, причастных к нарушению британско-китайской декларации от 1984 года и основного закона КНР, определяющего положение Гонконга как особого административного района Китая.

Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против, - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что "для защиты собственных законных интересов Китай предпримет необходимые ответные меры и введет санкции против имеющих к этому отношение (к принятию закона) граждан США и американских организаций".

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