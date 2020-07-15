За сутки в Казахстане выявили 1759 больных коронавирусом

Всего в стране выявлено 63 514 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них 844 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 250 / 103

город Алматы - 229 / 43

город Шымкент - 28 / 13

Акмолинская область - 42 / 25

Актюбинская область - 196 / 158

Алматинская область - 82 / 65

Атырауская область - 179 / 151

Восточно-Казахстанская область - 139 / 61

Жамбылская область - 79 / 42

Западно-Казахстанская область - 98 / 58

Карагандинская область - 98 / 35

Костанайская область - 45 / 21

Кызылординская область - 53 / 10

Мангистауская область - 38 / 24

Павлодарская область - 88 / 18

Северо-Казахстанская область - 75 / 2

Туркестанская область - 40 / 15

Всего в стране выявлено 63 514 заболевших.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!