За сутки в Казахстане выявили 1759 больных коронавирусом
Всего в стране выявлено 63 514 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.
Из них 844 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан - 250 / 103
город Алматы - 229 / 43
город Шымкент - 28 / 13
Акмолинская область - 42 / 25
Актюбинская область - 196 / 158
Алматинская область - 82 / 65
Атырауская область - 179 / 151
Восточно-Казахстанская область - 139 / 61
Жамбылская область - 79 / 42
Западно-Казахстанская область - 98 / 58
Карагандинская область - 98 / 35
Костанайская область - 45 / 21
Кызылординская область - 53 / 10
Мангистауская область - 38 / 24
Павлодарская область - 88 / 18
Северо-Казахстанская область - 75 / 2
Туркестанская область - 40 / 15
Всего в стране выявлено 63 514 заболевших.
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