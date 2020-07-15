Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

За сутки в Казахстане выявили 1759 больных коронавирусом

Всего в стране выявлено 63 514 заболевших.

Фото : Depositphotos15 июля 2020, 09:02

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1759 заболевших коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Из них 844 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан - 250 / 103
город Алматы - 229 / 43
город Шымкент - 28 / 13
Акмолинская область - 42 / 25
Актюбинская область - 196 / 158
Алматинская область - 82 / 65
Атырауская область - 179 / 151
Восточно-Казахстанская область - 139 / 61
Жамбылская область - 79 / 42
Западно-Казахстанская область - 98 / 58
Карагандинская область - 98 / 35
Костанайская область - 45 / 21
Кызылординская область - 53 / 10
Мангистауская область - 38 / 24
Павлодарская область - 88 / 18
Северо-Казахстанская область - 75 / 2
Туркестанская область - 40 / 15

Всего в стране выявлено 63 514 заболевших.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты