Казахстанцев предупредили об интернет-мошенниках, создающих клоны известных сайтов

Мошенники идут на различные ухищрения с одной целью – выманить персональные данные пользователя.

Мошенники активизировались в период карантина. К примеру, стали активно рассылать электронные письма пользователям от имени известных банков и крупных компаний с информацией про различные акции, уникальные финансовые услуги, розыгрыши призов и многое другое, сообщает zakon.kz.

Киберпреступники также предлагают пользователям оказать благотворительность и совершить денежный перевод для пострадавших от коронавируса. В данных электронных сообщениях, как правило, указаны различные ссылки, по которым нужно ввести персональные данные или совершить банковские операции. Не поддавайтесь на уловки злоумышленников – это фишинг!

Что такое фишинг и как не попасть в сети финансовых мошенников?

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники "выуживают" конфиденциальные данные пользователей. Для этого мошенники используют такие инструменты, как фишинговые сайты, e-mail рассылки, всплывающие окна, таргетированную рекламу. Пользователи, переходя по ссылкам, открывают вредоносные вложения, тем временем злоумышленники выманивают у них личные платежные данные.

Интернет-аферисты могут опустошить ваш счет за считанные секунды, особенно если вы попадете на фишинговый сайт. Это одна из разновидностей финансового мошенничества, когда злоумышленники создают клон, к примеру, популярного интернет-магазина, сайта банка либо социальной сети с целью получения реквизитов платежных карт. И распространяют ссылки на него через имеющуюся базу почтовых адресов, в числе которых может оказаться и ваш адрес, - объяснили специалисты Fingramota.kz.

Мошенники проявляют активность и социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Telegram, создавая мошеннические боты, вступая в переписку с пользователями и завоевывая их доверие.

Мошенники идут на различные ухищрения с одной целью – выманить персональные данные пользователя. Это ИИН, данные платежной карты или счета, код из SMS-сообщения и даже ЭЦП.

Предоставляя свои персональные данные, в том числе и ЭЦП, есть риск, что все средства на карте или счете могут быть обналичены, на ваше имя могут быть оформлены сомнительные сделки, переоформлена, к примеру, квартира, или прописаны посторонние люди на вашей жилплощади.

Также не стоит проходить регистрацию на подозрительных интернет-ресурсах и передавать таким образом неизвестным лицам свои личные данные.

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