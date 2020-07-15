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Число умерших от коронавируса казахстанцев составило 375

Накануне, 14 июля, на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что число летальных от КВИ случаев в стране - 396.

Фото : Минздрав РК15 июля 2020, 09:57

В Казахстане выросло число скончавшихся от коронавируса, передает zakon.kz.

По данным сайта Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, число скончавшихся от коронавируса - 375.

Накануне, 14 июля, на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что число летальных от КВИ случаев в стране - 396.

За сути в Казахстане зафиксировали 1759 новых случаев коронавируса, выздоровели 2097 человек.


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