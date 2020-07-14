До 396 выросло число скончавшихся от коронавируса в Казахстане
В Казахстане зарегистрировано 61 755 больных.
Фото : Depositphotos14 июля 2020, 09:27
396 скончавшихся от коронавируса зарегистрировано в Казахстане, передает zakon.kz.
Об этом на заседании правительства сообщил глава Минздрава Алексей Цой.
В Казахстане зарегистрированы 61 755 больных, из них получают лечение 25 448, выписано 35 911, умерших - 396, - сказал он.
За сутки выявлено 1 856 заболевших коронавирусом.
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