До 396 выросло число скончавшихся от коронавируса в Казахстане

В Казахстане зарегистрировано 61 755 больных.

396 скончавшихся от коронавируса зарегистрировано в Казахстане, передает zakon.kz.

Об этом на заседании правительства сообщил глава Минздрава Алексей Цой.

В Казахстане зарегистрированы 61 755 больных, из них получают лечение 25 448, выписано 35 911, умерших - 396, - сказал он.

За сутки выявлено 1 856 заболевших коронавирусом.

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