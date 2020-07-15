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Переболевших COVID-19 призывают сдавать иммунную плазму для тяжелобольных

Переливание такой плазмы пациентам с тяжелой формой течения COVID-19 может предотвратить летальные исходы и ускорить выздоровление.

Фото : googleusercontent.com15 июля 2020, 10:50

Республиканский центр крови призывает людей, перенесших коронавирусную инфекцию, стать донорами иммунной плазмы, поскольку именно в их плазме крови содержатся антитела к коронавирусу COVID-19, сообщает zakon.kz.

Переливание такой плазмы пациентам с тяжелой формой течения COVID-19 может предотвратить летальные исходы и ускорить выздоровление.

Стоит отметить, что перед донацией плазмы проводится определение уровня гемоглобина и группы крови, уровня иммунных антител, медицинское обследование. Процесс донации плазмы в объеме 400 – 600 мл занимает в среднем 30-40 минут и осуществляется на специально предназначенном для этого оборудовании.

Весь расходный материал, который соприкасается с кровью, является одноразовым и стерильным, вскрытие упаковки с ним осуществляется в личном присутствии донора. Также кровь будет обследована на ВИЧ-1,2, вирусные гепатиты В и С, сифилис методами иммунного и генетического (ПЦР) анализа.

Сдача плазмы – это простая, полезная и безопасная процедура.


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