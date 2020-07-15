Илон Маск поддержит Канье Уэста на президентских выборах 2024 года

Илон Маск был одним из первых, кто поддержал рэпера.

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что рэперу Канье Уэсту лучше баллотироваться на пост президента США в 2024 году, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Ссылаясь на интервью Уэста журналу Forbes, Маск рассказал, что слова исполнителя имеют больше смысла, которые многие люди, включая самого бизнесмена, не понимали.

Я не отказался от своей поддержки Канье, хотя думаю, что 2024 год будет лучше [для баллотирования], чем 2020 год, - сказал Илон Маск.

Илон Маск был одним из первых, кто поддержал рэпера. Тем не менее, он заявил о некоторых разногласиях с Уэстом.

В интервью Forbes Канье Уэст поделился своим видением проблем США. Он высказался об абортах и вакцинации. Также он заявил, что в случае победы на выборах при организации работы Белого дома будет руководствоваться опытом Ваканды, вымышленной африканской страны, известной по фильму Marvel "Черная Пантера".

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