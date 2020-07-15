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Массовые похороны в Казахстане: в регионах выясняют, где было снято видео

На кладбище полнейший хаос: одни роют могилы, другие выгружают тела умерших.

Фото : кадр из видео15 июля 2020, 11:15

Казахстанцев шокировало видео массовых похорон, которое появилось в интернете. На кадрах кладбище, где очень много свежих могил. Авторы утверждают, что видео снято в Алматинской области, но там информацию опровергли, передает zakon.kz.

ТОО "Специальный комбинат ритуальных услуг города Алматы" сообщает, что информация не соответствует действительности и тем более кладбище находится не в городе Алматы, - сказали телеканалу КТК в пресс-службе акимата Алматы.

На видео полнейший хаос: одни роют могилы, другие выгружают тела умерших. Где все-таки находится этот погост с большим количеством свежих захоронений, пока неизвестно. Сейчас это выясняют чиновники в регионах.

Авторы ролика утверждают, что снимали его в Алматинской области. Но там в акимате эту информацию тоже опровергли.

При этом сотрудники алматинского бюро ритуальных услуг уверяют: последнее время хоронить стали действительно чаще. В день проводят до 80 погребений. Тогда как раньше эта цифра не превышала 30.


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