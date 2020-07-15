Насмешка над горем. Полиция прокомментировала действия Кентала

Сейчас не время для хайпа и подсчета лайков.

Полиция Алматы назвала действия Кентала насмешкой над горем и болью людей, сообщает zakon.kz.

Как отмечает официальный сайт МВД РК, в ходе мониторинга социальных сетей установлено, что Талгат Кенжебулатов, сценический псевдоним “Кентал”, надев полицейскую форму, при этом, не являясь сотрудником органов внутренних дел, выложил видеообращение, завершающее веселой музыкой.

Привет всем, друзья, у кого стресс, кто переживает нелегкое время, у кого душевная боль, у кого проблемы в работе, проблемы в семье. Кого-то грызет кредит. Не переживайте. Мы все равно все умрем, - сказал он.

– Данный видеопост вызвал у общественности возмущение и негативную реакцию. Многие граждане посчитали, что он – действующий сотрудник полиции, поэтому восприняли его слова критично, Считаю, что действия Талгата Кенжебулатова нанесли существенный урон имиджу казахстанской полиции и дискредитировали ее, в то время как стражи порядка днем и ночью добросовестно несут службу, наряду с медиками – на передовой. К сожалению, эта беда не обошла стороной и наши ряды. В это сложное для всех время Талгат Кенжебулатов позволил выложить видео, вызвавшее обоснованное недовольство граждан. Абсолютно не важно, когда и при каких обстоятельствах было снято данное видео. Важно то, что обнародовал его автор сейчас, насмехаясь над горем и болью тысячи наших соотечественников, столкнувшихся с коронавирусом. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к представителям искусства и творческой интеллигенции. Вы пользуетесь заслуженной популярностью, Вас любит народ, люди верят Вам. И каждое Ваше слово воспринимается буквально. Сейчас не время для хайпа и подсчета лайков. Давайте объединимся в борьбе со страшным недугом, беспощадно лишающего нас сограждан. Давайте попросим всех соблюдать карантинный режим, пропагандировать ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Тут Ваша помощь будет реальной и бесценной, – резюмировал первый заместитель начальника ДП города Алматы Нурлан Алмасбеков.

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