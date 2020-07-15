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Включит ли Казахстан пневмонию в статистику по COVID-19

Мы прорабатываем данные - Бюрабекова.

Фото : Depositphotos15 июля 2020, 12:20

Вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова отметила, что Казахстан ведет переговоры с международными организациями по вопросу - включать ли пневмонию в статистику по COVID-19, сообщает zakon.kz.

Мы сейчас ведем переговоры с международными организациями, Всемирной организацией здравоохранения. На сегодняшний день по рекомендациям ВОЗ в статистику идут только случаи, имеющие ПЦР-положительный результат, - отметила она.

По словам Бюрабековой, прорабатываются данные.

В ближайшее время сделали запрос, получим ответ от ВОЗ, путем переговоров придем к тем данным, которые необходимо учитывать. У каждой страны свой путь в статистике и учете, мы его хотим привести в единообразие, двигаться со всеми странами, - сообщила вице-министр.


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