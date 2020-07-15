В Минздраве опровергли утечку медицинских данных казахстанцев

Все системы государственной информационной системы Минздрава работают в штатном режиме.

В министерстве здравоохранения опровергли заявление Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) о том, что произошла утечка персональных и медицинских данных казахстанцев. В связи с распространением ложной информации Минздрав обратится в КНБ, передает zakon.kz.

Новость, которую ЦАРКА сегодня опубликовала, является неправдой. Во-первых, государственная база данных физлиц является информационной системой Минюста, а не Минздрава. Компания 1430, о которой говорят, у нас такой подведомтсвенной компании нет. Это частная компания, не имеющая никакого отношения к министерству здравоохранения. Во-вторых, на данный момент все системы государственной информационной системы Минздрава работают в штатном режиме. Ни одной утечки не было зафиксировано. Хотел бы отметить, что ежемесячно на наши системы производится более 200 атак и наша команда с этими атаками справляется успешно. Также они говорят, что мы ведем аудиозапись обращений, но у нас такой функции, такого сервиса нет. Заявление ЦАРКА является необоснованной и непроверенной информацией, - сказал вице-министр здравоохранения Олжас Абишев.

Он отметил, что Минздрав теперь направит запросы в Комитет национальной безопасности и Комитет информационной безопасности о том, что ЦАРКА распространяет ложную информацию.

Ранее специалисты ЦАРКА заявили, что в Минздраве произошла крупная утечка медицинских данных. Они отметили, что в Сети есть доступ к более 24 тысячам аудиозаписей телефонных разговоров, персональных и медицинских данных казахстанцев. Причину утечки они связали с новым Кодексом о здоровье.

Сразу оговоримся, что за эту утечку персональных и медицинских данных никто ответственности не понесет. Причина проста до банальности: новый Кодекс о здоровье составлен таким образом, что данные казахстанской системы здравоохранения не попадают под общее регулирование персональных данных, - говорится в сообщении ЦАРКА в Telegram.

Айтурган Азимжанова

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