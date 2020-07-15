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Казахстанцы могут ввозить лекарства из других стран

Законодательно нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд - Бюрабекова.

Фото : Хабар 2415 июля 2020, 12:49

Казахстанцы, проживающие на приграничных с Россией территориях, могут ввозить лекарства из соседней страны для себя и своих близких при наличии соответствующих документов. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, сообщает корреспондент zakon.kz

На сегодняшний день законодательно нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд. Это прописано в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". То есть в случае предоставления соответствующих документов, что это курсовая доза лекарственного средства, либо это для близких родственников запрета на ввоз не существует, - сказала она.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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