Казахстанцы могут ввозить лекарства из других стран
Законодательно нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд - Бюрабекова.
Фото : Хабар 2415 июля 2020, 12:49
Казахстанцы, проживающие на приграничных с Россией территориях, могут ввозить лекарства из соседней страны для себя и своих близких при наличии соответствующих документов. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, сообщает корреспондент zakon.kz
На сегодняшний день законодательно нет ограничений для ввоза лекарственных средств для собственных нужд. Это прописано в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". То есть в случае предоставления соответствующих документов, что это курсовая доза лекарственного средства, либо это для близких родственников запрета на ввоз не существует, - сказала она.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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