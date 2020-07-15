Потребность в ИВЛ аппаратах в Казахстане пересмотрели 

Для дооснащения автомобилей скорой помощи в Казахстане нужно 680 портативных ИВЛ аппаратов и около 5 тыс. стационарных ИВЛ аппаратов.

Потребность в ИВЛ аппаратах была пересмотрена с учетом количества заболевших и госпитализированных, сообщила на брифинге вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается ИВЛ аппаратов. На сегодня мы пересматриваем свои прогнозы. Количество заболевших и количество госпитализированных влияют на количество ИВЛ аппаратов. На сегодня потребность была пересмотрена. Для дооснащения автомобилей скорой помощи нам необходимо 680 портативных ИВЛ аппаратов и около 5 тыс. стационарных ИВЛ аппаратов, которые используются в реанимация и больницах, — сообщила Бюрабекова.

Ранее она подтвердила, что в рамках гуманитарной помощи планируется поставках ИВЛ-аппаратов в Таджикистан, уточнив, что речь идет об отечественных портативных аппаратов для карет скорой помощи.

В настоящее время все страны помогают друг другу, и нашей стране оказывают гуманитарную помощь другие страны. Правительством Казахстана рассматривается вопрос об оказании гуманитарной помощи Таджикистану в виде портативных ИВЛ аппаратов к концу года. Хочется отметить, что эти ИВЛ-аппараты портативные, используются для транспортировки пациентов в каретах скорой помощи, - объясняла вице-министр здравоохранения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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