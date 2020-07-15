Столичного врача посмертно наградили орденом "Парасат"

Олжабай Кожагалиев работал на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

Заведующий отделением хирургии Многопрофильного медицинского центра столицы Олжабай Кожагалиев награжден орденом "Парасат" посмертно, передает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Награду сыну врача, Арману Кожагалиеву, вручил заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен.

Олжабай Кожагалиев работал на передовой в борьбе с пандемией коронавируса.

Будущий хирург родился 1 марта 1958 года в Северо-Казахстанской области. В общей сложности посвятил профессии 34 года жизни. Прошел трудовой путь от врача районной больницы до заведующего отделением хирургии столичной клиники. С июля 1986 по сентябрь 1987 года работал хирургом Мамлютской центральной районной больницы. С сентября 1987 года по август 1991-го – хирург в районных больницах. С августа 1991 по август 1997 года работал заведующим хирургическим отделением Кореевской районной больницы.

С сентября 1997 по апрель 1999 года – эндоскопистом диагностического отделения. С апреля 1999 по декабрь 1999 года О. Кожагалиев работал ведущим специалистом отдела управления качеством медицинских услуг отделения Центра по оплате медицинских услуг в городе Астане.

С декабря 1999 по июнь 2000 года – главный специалист – эксперт-хирург медико-аналитического отдела управления медицинских услуг столицы. С июня 2000 по март 2009 года работал заведующим отделением гнойной хирургии. С марта 2009 года по август 2015-го – врач-хирург отделения хирургии. С августа 2015 года и по настоящее время работал заведующим отделением хирургии № 2 Многопрофильного медицинского центра акимата города Нур-Султана.

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