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МОН изменил требования к обязательной школьной форме

Это касается учебы при ЧП и иных форс-мажорных обстоятельствах.

Фото : vlast.kz15 июля 2020, 14:23

Приказом министра образования и науки РК от 13 июля 2020 года внесены дополнения в Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования, передает zakon.kz.

В частности, появился новый пункт, гласящий, что в случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, форс-мажорных обстоятельств родители обеспечивают детей удобной одеждой в деловом, классическом стиле, в которой дети могут посещать организации среднего образования до снятия ограничительных мероприятий, прекращения действия чрезвычайного положения, форс-мажорных обстоятельств.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


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