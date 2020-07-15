МОН изменил требования к обязательной школьной форме

Это касается учебы при ЧП и иных форс-мажорных обстоятельствах.

Приказом министра образования и науки РК от 13 июля 2020 года внесены дополнения в Требования к обязательной школьной форме для организаций среднего образования, передает zakon.kz.

В частности, появился новый пункт, гласящий, что в случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, форс-мажорных обстоятельств родители обеспечивают детей удобной одеждой в деловом, классическом стиле, в которой дети могут посещать организации среднего образования до снятия ограничительных мероприятий, прекращения действия чрезвычайного положения, форс-мажорных обстоятельств.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!