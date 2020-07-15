Сауле Кисикова ушла с поста руководителя горздрава Нур-Султана
Куда она перешла работать пока не сообщается.
Фото : Акимат Нур-Султана15 июля 2020, 15:48
Сауле Кисикова с этой недели больше не руководитель Управления здравоохранения Нур-Султана, передает zakon.kz.
Эту информацию подтвердили в горздраве столицы.
Известно, что Сауле Кисикова ушла с должности главы управления в связи с переходом на другое место работы. Куда именно она перешла пока не сообщается. Отмечается, что пост Кисикова покинула на этой неделе.
Айтурган Азимжанова
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