Сауле Кисикова ушла с поста руководителя горздрава Нур-Султана

Куда она перешла работать пока не сообщается.

Сауле Кисикова с этой недели больше не руководитель Управления здравоохранения Нур-Султана, передает zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в горздраве столицы.

Известно, что Сауле Кисикова ушла с должности главы управления в связи с переходом на другое место работы. Куда именно она перешла пока не сообщается. Отмечается, что пост Кисикова покинула на этой неделе.

Айтурган Азимжанова

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