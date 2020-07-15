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Сауле Кисикова ушла с поста руководителя горздрава Нур-Султана

Куда она перешла работать пока не сообщается.

Фото : Акимат Нур-Султана15 июля 2020, 15:48

Сауле Кисикова с этой недели больше не руководитель Управления здравоохранения Нур-Султана, передает zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в горздраве столицы.

Известно, что Сауле Кисикова ушла с должности главы управления в связи с переходом на другое место работы. Куда именно она перешла пока не сообщается. Отмечается, что пост Кисикова покинула на этой неделе.

Айтурган Азимжанова


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