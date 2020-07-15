Как с коронавирусом борются в странах Центральной Азии

Коронавирус в Туркменистан "надуло" с Арала.

Zakon.kz собрал наиболее интересные материалы о сложившейся ситуации с коронавирусом по странам Центральной Азии.

Несомненно, что больший интерес вызывает Туркменистан, где введены жесткие меры, но COVID-19 не признают.

Как отмечается в публикации Радио Азатлыка, в стране продолжается вспышка острой пневмонии с симптомами коронавируса.

В наших селах умирающих много. Каждый день умирает несколько человек. Сегодня умерли три человека. Им было от 25 до 55 лет. Люди напуганы, многие не ходят даже на похороны. Никуда не ходят, сидят взаперти, считают, что это коронавирус, - рассказал корреспондент в Марыйском велаяте.

По его словам умерших хоронят в полиэтиленовых пакетах, тела не разрешают обмывать.

Власти страны, заявляющие об отсутствии коронавируса в стране, вспышку пневмонии и смертельные случаи также не комментируют. При этом из-за наплыва пациентов с симптомами характерными для COVID-19, ряд лечебных заведений закрыты на карантин. В столице под карантин переоборудованы офисные помещения. Среди бюджетников осуществляется набор персонала для работы в карантинах.

Среди работающих в карантине есть сотрудники госучреждений, их руководству поручено не разглашать происходящее, говорить, что сотрудник в отпуске, чтобы не было паник, - сообщил журналист в Ашхабаде.

13 июля в стране остановлено транспортное сообщение между регионами. Также с 15 июля будет сокращено количество рейсов, планируется 1 или 2 рейса в неделю из Туркменабада в Ашхабад.

По всей стране закрываются рынки и торговые центры. Среди населения паника, люди по возможности закупают продукты, пытаются делать запасы.

Наиболее востребованным товаром являются медицинские маски, стоимость которых завышена и для многих не доступна. Стоимость оной маски доходит до 17 манатов. ($5 по курсу ЦБ Туркменистана)

Население Туркменистана обязано носить маски и соблюдать дистанцию в 1-2 метра. Отсутствие маски грозит штрафом. 13 июля в стране введено повсеместное ношение масок. В течение дня в общественных местах сотрудники полиции и военнослужащие предупреждали население о необходимости ношения масок.

По информации издания "Независимая", позиция президента Туркменистана в отношении коронавируса претерпела трансформацию.

Вначале он категорически отрицал его наличие, да так, что жителям страны, которые в целях безопасности обзавелись медицинскими масками, сотрудники правоохранительных органов выписывали болезненные штрафы. Затем он советовал народу вспомнить опыт предков и при необходимости окуривать помещения гармалой. Потом опять наступил этап тотального отрицания коронавируса. Но когда беду стало просто невозможно скрывать, то возникла теория "с Арала надуло вирус", а гражданам под страхом опять же штрафов велели без масок из дома не выходить.

Что касается Узбекистана, то там официальное общее число зафиксированных случаев заражения достигло 13 993. Недавно стало известно о 65-й жертве коронавируса в Узбекистане.

Согласно статье, опубликованной на Sputnik, решением спецкомиссии с 5 июля всем бессимптомным гражданам с COVID-19 разрешено лечиться в домашних условиях (данное решение принимает врач).

Кроме того, власти республики подняли вопрос о дополнительных выплатах отдельной категории медработников, которые находятся в непосредственном контакте с потенциальными больными COVID-19.

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