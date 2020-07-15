Волонтеры Алматы зафиксировали дефицит лекарств в аптеках

Спрос на лекарства в аптеках высок.

15 июля, разгар рабочего дня (14:00). В двух аптеках Алматы, расположенных на проспекте Достык, нет очередей. Но также нет многих лекарств, необходимых по протоколу для успешного лечения коронавируса и пневмонии. В этом лично убедился корреспондент zakon.kz вместе с представителями общественного контроля.

Общественные деятели Саида Таукелева и Адель Смит круглый год в качестве волонтеров помогают искать лекарства для страдающих диабетом, аутизмом, онкологическими заболеваниями. Сейчас Саида Таукелева - координатор Общественного контроля по Алматы. Это объединение, созданное при поддержке Минздрава и МИОР, на местах проверяет, действительно ли в аптеках и больницах нет лекарств, и доходит ли полученная Казахстаном лекарственная гуманитарная помощь до получателей – пациентов и врачей. Контроль осуществляют общественники, представители СМИ, а также сотрудники Антикоррупционной службы и правоохранительных органов. Подобного рода народный мониторинг позволяет увидеть объективную картину, ту ситуацию, с которой сталкиваются казахстанцы здесь и сейчас.

О дефиците лекарств в аптеках сейчас говорят везде. Некоторые считают это хайпом, но проблема, как удалось убедиться корреспонденту zakon.kz, действительно есть. При посещении двух аптек выяснилось, что в наличии есть далеко не все препараты, в которых нуждаются пациенты с COVID-19 и пневмонией.

Саида Таукелева как волонтер пришла в аптеки, чтобы купить необходимые препараты согласно протоколу лечения COVID-19 и пневмонии, а затем передать их тем, кто сейчас болеет.

Ей нужно было купить Клексан, Цефуроксим, Дексаметазон, АСС, АС-Тромбин, Ксарелто, Хлоргексин, а также парацетамол, витамин С, Аспирин (ацетилсалициловую кислоту), витамин Д3 и Омез.

Но из списка в одной из аптек в районе проспекта Достык и Карасай батыра в наличии оказалось только 2 специфических лекарства, а парацетамол и ацетилка были лишь в таблетках.

В другой аптеке сообщили, что с утра все продали.

Провизоры обоих аптек заверили, что к вечеру названные Саидой препараты подвезут.

Специалисты могут возразить, что львиная доля озвученных препаратов – стационарные, специфические, и пациентам следует их принимать только при госпитализации, под контролем врача. Однако, Саида Таукелева уверяет, что люди идут в аптеки за этими препаратам не из-за самолечения, а потому что в больницах их нет.

Мы были на одном из складов «СК Фармация», который снабжает медицинские организации медикаментами. Мы сами увидели, что препаратов нет. Если бы в медучреждениях были препараты, соответственно, люди не искали бы эти препараты в аптеках. То есть, видна картина, кто где находится и кто куда бегает и вынужден это делать. Если были бы снабжены препаратами больницы, дефицита бы не было. Над выяснением причин сложившейся ситуации, насколько я знаю, уже работают уполномоченные органы, - сообщила Саида.

Общественный контроль также в 9 городах Казахстана отслеживает путь гуманитарного груза из Катара, России, ОАЭ, Китая, доставленного в Казахстан. Накануне представители Общественного контроля присутствовали на складе, где находится груз от ВОЗ, при передаче его в «СК Фармация». По словам Саиды, сейчас формируется список медучреждений, куда будет направлена данная гуманитарная помощь, общественники будут отслеживать, чтобы груз доставили по назначению.

К слову, народный контроль общественники осуществляют не только в Алматы. Волонтеры небольшими группами по конкретным вопросам в разных регионах страны уточняют, проверяют ту информацию, которая поступает от казахстанцев. После сбора данных Общественный контроль намерен озвучить свои вопросы и предложения в обращении к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Альберт Ахметов

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