Стало известно, на какую должность ушла Сауле Кисикова

Она возглавила Медцентр управления делами Президента РК.

Стало известно, на какую должность ушла бывший глава Управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает zakon.kz.

С 14 июля она является руководителем Медицинского центра управления делами Президента РК.

Ранее эту должность занимал Алексей Цой - ныне министр здравоохранения РК.

15 июля стало известно, что Сауле Кисикова покинула должность руководителя Управления здравоохранения Нур-Султана.

Кисикова Сауле Дюсебековна родилась в 1963 году.

Окончила Алматинский государственный мединститут - специальность "Лечебное дело"", Казахский национальный аграрный университет - специальность "Юриспруденция", Казахский национальный аграрный университет - специальность "Финансы", Международную академию бизнеса - магистр делового администрирования. Доктор медицинских наук.

Трудовой стаж:

· Врач-терапевт Центральной районной больницы по Алма-Атинской области (1987-1994);

· Заведующая лечебно-профилактического и платного отделения Городской поликлиники № 8 г. Алматы (1994-2004);

· Заведующая Объединением семейных врачебных комплексов РГП "Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" г. Алматы (2004-2007);

· Заместитель главного врача по организационным и экономическим вопросам РГП "Центральная клиническая больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" г. Алматы (2007-2012);

· Главный врач РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" г. Астана (2012-2015);

· Первый заместитель РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан" г. Астана (2015-07.2015);

· Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области (07.2017-08.2019);

· Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан (с 08.2019).

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