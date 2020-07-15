Судебная коллегия назначила повторную экспертизу по делу бывшего вице-адмирала ВМС РК

Для определения суммы ущерба было проведено несколько судебно-экономических экспертиз, которые по своим заключениям имеют разные суммы. При таких обстоятельствах необходимым назначить повторную экспертизу - суд.

Судебная коллегия по уголовным делам городского суда Нур-Султана назначила повторную экспертизу по делу бывшего вице-адмирала военно-морских сил Казахстана Жандарбека Жанзакова. Заседания по делу до завершения экспертизы проводиться не будут. Такое постановление сегодня было озвучено в ходе судебного разбирательства, сообщает корреспондент zakon.kz.

По уголовному делу для определения суммы ущерба причиненного было проведено несколько судебно-экономических экспертиз, которые по своим заключениям имеют разные суммы. (…) При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что для проверки законности приговора и правильного разрешения дела необходимо назначить повторную экспертизу с привлечением специалистов из министерства обороны республики Казахстан, имеющих военно-морское образование, - сообщил председательствующий судья Космуратов.

Согласно ст.288 ч.3 УПК повторная экспертиза назначается для исследования тех же объектов и решения же вопросов. А потому суд поручил проведение экспертизы РГП «Центр судебных экспертиз» и обязал МО РК предоставить специалиста для оказания помощи в проведении повторной судебно-экономической экспертизы.

Адвокаты Жанзакова просили суд разрешить им присутствовать при проведении экспертизы. Прокурор был против, он сослался на то, что защитники могут оказать давление на экспертов. Потерпевшая сторона (министерство обороны) не возражали против участия адвокатов, однако суд ходатайство не удовлетворил.

Следующее заседание пройдет после проведения назначенной экспертизы.

Напомним, 18 мая 2020 года офицера за превышение должностных полномочий приговорили к 6 годам лишения свободы и взыскали с него более 42 млн тенге.

Жандарбек Жанзаков и его защита с обвинением не согласны. В знак протеста бывший вице-адмирал объявил голодовку и держал ее более 40 дней.

Кроме того, он написал письмо президенту с просьбой повлиять на законность рассмотрения этого дела.

Суть обвинения:

Жанзаков «специально изменил техническую спецификацию для стоянки кораблей, чтобы провести закуп услуг «способом из одного источника» у компании «Сага Аташ» и обогатиться». В документе были удалены пункты «стоимость стоянки кораблей», «способ расчета оплаты». По версии прокуратуры, офицер причинил ущерб государству на 42,5 млн тенге.

Жанзаков в свою очередь пояснил, что убирая формулировки, он лишь привёл в соответствие договор 2015 года с предыдущими годами 2013-2014 годов

Помимо этого, обвинение настаивает, что главнокомандующий ВМС РК (такая должность была у Жанзакова) не имел права заключать договор с ТОО «Сага Аташ» на аренду причальной стенки самостоятельно. Однако в суде вице-адмирал показал, что получал распоряжение о совершении этой сделки. А сделал это лишь для того, чтобы кораблям было где швартоваться.

К слову, денег следствие найти так и не смогло. В суде представители обвинения все время указывали на дом отца Жанзакова (стоимость порядка 62 млн тенге), якобы туда ушли деньги, и просили конфисковать имущество. Но суд аргументы прокуратуры не принял, посчитав связь между строительством дома и похищенными деньгами недоказанной.

Вице-адмирал в суде показал, что дом строился вскладчину всей семьей для отца, чтобы была возможность собираться и жить всем вместе. При этом представитель компании «Сага Аташ» в суде также отрицал факт передачи каких-либо денег Жанзакову или другим офицерам.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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