Казахстанцы могут попасть в фильм Ридли Скота

Также желающих попасть в документальную картину просят в видео ответить на 4 вопроса:

Жителям Земли предложили стать героями для нового документального фильма "Жизнь за один день-2020", режиссером которого выступит Кевин Макдональд ("Последний король Шотландии"), а продюсером Ридли Скот. Принять в нем участие абсолютно бесплатно могут и казахстанцы, передает zakon.kz.

Для того, чтобы сняться в этом фильме, нужно именно 25 июля взять камеру или смартфон и снять на видео свой день.

Вы можете записать обычный день going - ходить на работу, общаться с семьей, быть с друзьями. Или, может быть, происходит что-то особенное - это день вашей свадьбы, у вас есть важные новости или у вас есть ребенок. Вы можете показать нам закрытие на карантин вашего города, либо снятие ограничений (как повлияла пандемия на жизнь), или то, за что вы боретесь. Кроме того, вы можете снять интересного вам человека и провести день, снимая его 25 июля. Самое главное, сделать фильм личным. Поделитесь тем, что важно для вас, - говорится в обращении к землянам.

Также желающих попасть в документальную картину просят в видео ответить на 4 вопроса: что любите? чего боитесь? что бы вы хотели изменить в мире, либо собственной жизни? что у вас в кармане?

Работы принимаются с 25 июля по 2 августа на сайте. После этого команда редакторов рассмотрит полученные клипы. Если чьи-то кадры будут использованы в финальном фильме, с авторами этих видео свяжутся до конца года. мы свяжемся с вами позже в этом году

Премьера фильма, созданного на основе собранных видеозаписей пользователей, состоится в 2021 году на кинофестивале «Сандэнс» и на бесплатной платформе YouTube Originals.

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