Скончался главный травматолог Казахстана Нурлан Батпенов

По отзывам коллег, Нурлан Джумагулович - человек с большим сердцем и душой.

Сегодня, 15 июля 2020 года, на 71 году жизни скончался директор Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан за 2015 г. в области науки и техники, заслуженный деятель РК, главный внештатный травматолог-ортопед МЗ РК, президент Казахстанской ассоциации травматологов-ортопедов, врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Батпенов Нурлан Джумагулович, сообщает zakon.kz.

Имя Нурлана Батпенова широко известно в научных медицинских кругах СНГ и странах дальнего зарубежья, говорится в сообщении института. Он был не только великолепным врачом, хирургом, но и грамотным руководителем, дальновидность которого позволила в феврале 2001 года полностью реализовать идею создания научно-исследовательского института, а также открыть новые возможности для научной деятельности, использования новейших технологий, принципиально новых методов лечения и предоставления высокоспециализированной помощи населению.

После окончания Целиноградского государственного медицинского института (ЦГМИ) начал свой трудовой путь врачом-ординатором травматолого-ортопедического отделения областной клинической больницы г. Целинограда.

Затем прошел подготовку в клинической ординатуре, аспирантуре Центрального института травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова в Москве, защитил кандидатскую диссертацию "Лечение больных с диафизарными и метафизарными переломами плеча и предплечья при множественной и сочетанной травме" под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, профессора А. В. Каплана.

Позже врачебную практику сочетал с научно-педагогической деятельностью в ЦГМИ. С 1981 по 1991 гг. работал ассистентом кафедры травматологии и ортопедии и ВПХ Целиноградского государственного медицинского института. С 1991 по 1998 гг. - проректор по экономическим вопросам Акмолинской медицинской академии. С 1998 по 2001 гг. - 1-й проректор Акмолинской медицинской академии, заведующий кафедрой восстановительной травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ВК и ЛФК.

В 1994 г. внедрил артроскопическое исследование коленного сустава в северных регионах Казахстана.

В 1996 г. защитил докторскую диссертацию "Разработка системы лечения и создание условий стойкой ремиссии у больных деформирующим артрозом крупных суставов". В этом же году впервые в республике применил метод эндопротезирования тазобедренного сустава современными немецкими и щвейцарскими эндопротезами, в 2003 г. – эндопротезирование коленного сустава.

Интересный, многогранный человек, постоянно искавший новые горизонты для своей деятельности, отличающейся профессионализмом и творческим подходом ко всему, что бы он ни делал. Всю жизнь Нурлан Джумагулович посвятил практической и научной деятельности в области травматологии и ортопедии.

Нурлан Джумагулович – врач-новатор, который, не останавливался на достигнутом, продолжал искать новые эффективные методы лечения, привлекая специалистов, травматологов-ортопедов, из разных стран мира.

В настоящее время в НИИТО, 19 лет возглавляемым Нурланом Джумагуловичем функционирует 14 клинических отделениях, рассчитанных на 380 коек, оказывается высокоспециализированная и специализированная медицинская помощь. С целью улучшения доступности медицинской помощи по эндопротезированию в 2014 году открыто третье отделение эндопротезирования — ортопедия № 7.

По отзывам коллег, Нурлан Джумагулович - человек с большим сердцем и душой, при этом очень волевой, щедрый, притягивал к себе многочисленных родственников, друзей и коллег. Он был требователен к себе и окружающим, но работать с ним было легко и приятно.

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