Аким Атырауской области вручил госнаграды родственникам четырех погибших медработников

Аким области Махамбет Досмухамбетов поблагодарил врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, за их мужество и стойкость.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вручил государственные награды родственникам четырёх медработников, которым посмертно присвоены государственные награды за самоотверженный труд, сообщает служба коммуникаций Атырауской области, сообщает zakon.kz.

В соответствии с Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева о награждении государственными наградами Республики Казахстан, четверо атырауских медицинских работника, погибшие от коронавируса, были удостоены госнаград за образцовое исполнение служебного долга, самоотверженный труд и в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Орденом "Құрмет" были посмертно награждены врач-инфекционист Атырауской областной больницы №2 Даулетов Жумабек Багитович, врач- рентгенолог Атырауской областной больницы Султангалиев Гадлет Мамбетжанович, секретарь Атырауского областного кардиологического центра Папузина Елена Яковлевна. Также орденом "Барыс" ІІІ степени награждена фельдшер станции скорой медицинской помощи Атырауской области Демесинова Алмагуль Кайденовна.

Глава региона Махамбет Досмухамбетов, вручил награды родственникам погибших, во время пандемии COVID-19, медицинских работников. Кроме того, ряд врачей удостоились государственных наград за выдающиеся заслуги, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, образцовое выполнение своих обязанностей.

Аким области Махамбет Досмухамбетов поблагодарил врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом, за их мужество и стойкость.

В нашем регионе каждый врач занимает особое место, мы всегда поддерживаем и думаем о вас, - отметил Махамбет Досмухамбетов.

Я рада, что сегодня работа всех наших смелых и самоотверженных сотрудников получает признание. Я уверена, что мы вместе сможем преодолеть эту проблему как единый народ, общество, так как это было всегда, - сказала заместитель директора областной станции скорой помощи Гульнафис Рахметова, которая была награждена орденом "Парасат".

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