Канье Уэст вышел из президентской гонки в США

Рэп-исполнитель Канье Уэст решил не участвовать в выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году, сообщает zakon.kz.

Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на представителя музыканта.

"Он снялся", — заявил журналу Intelligencer представитель музыканта Стив Крамер.

Ранее Уэст сказал, что намерен баллотироваться как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний президент США Дональд Трамп.

Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов, — заявил хип-хоп-исполнитель 5 июля, в ответ на что получил поддержку основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.

ABC допускает, что Канье просто использовал инфоповод для рекламы нового альбома God's Country, первый сингл с которого (Wash Us in the Blood) вышел на той неделе.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

