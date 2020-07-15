Казахстан выполнит взятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+

По условиям соглашения ОПЕК+ предусмотрено уменьшение коллективного сокращения добычи нефти с 9,7 млн барр. в сутки до 7,7 млн барр. в сутки с августа и до конца текущего года.

Сегодня, 15 июля, состоялось заседание совместного мониторингого комитета ОПЕК+, сообщает zakon.kz.

Ранее, между странами-участниками ОПЕК+ было достигнуто соглашение о коллективном сокращении добычи нефти на 9,7 млн барр. в сутки в мае-июле 2020 года. В ходе заседания совместного мониторингого комитета ОПЕК+ обсуждались итоги выполнения обязательств странами за июнь 2020 года.

Участниками было отмечено позитивное влияние соглашения на мировую нефтяную индустрию.

Ряд стран, которые по различным причинам не смогли полностью выполнить свои обязательства подтвердили готовность сделать дополнительные сокращения добычи нефти.

Казахстан в свою очередь готов выполнить взятые на себя обязательства. Ранее, представители республики сообщили в секретариат ОПЕК+ что в первых 12 днях мая в стране имелось перепроизводство добычи нефти связанное с инертностью отрасли, - говорится в сообщении пресс-службы МЭ РК.

По условиям соглашения ОПЕК+ предусмотрено уменьшение коллективного сокращения добычи нефти с 9,7 млн барр. в сутки до 7,7 млн барр. в сутки с августа и до конца текущего года.

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