С начала года в Центры занятости населения по всей стране обратились 310 тысяч казахстанцев. 238 тысяч трудоустроили.

1 млн казахстанцев останется без работы в июле из-за карантина. Такой неутешительный прогноз озвучили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает zakon.kz.

В материале Первого канала "Евразия" говорится, что уже сейчас по официальной статистике в связи с ограничениями в списке безработных числятся более 700 тысяч человек.

1 млн безработных для 18-миллионного Казахстана огромная цифра. Хотя стоит вспомнить, что в апреле эта цифра была в 4 раза выше. После снятия карантина ситуация стабилизировалась. По оценкам экспертов, из-за новых ограничений, пусть и более мягких, некоторые компании и целые отрасли будут долго приходить в себя.

Наиболее пострадавшие сектора экономики - это во-первых, туризм. Поскольку у нас все границы закрыты, сейчас актуальности в туристических поездках со стороны казахстанцев нет. 2-й сектор экономики, я считаю, это сфера обслуживания. Это касательно субъектов, которые занимались предоставлением бытовых услуг, - говорит независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биякаев.

За бортом остались и частные образовательные центры, жалуются предприниматели. Они неоднократно просили Минздрав и Минобразования разрешить им работать. В группах не более 5-7 детей, перчатки, маски, антисептики – все это есть. Пока эти просьбы без ответа, поэтому они хотят создать Ассоциацию предпринимателей в сфере образования, чтобы защищать свои интересы.

Наша просьба - чтобы нам разрешили работать дальше так же, как сфере общепита разрешается, продуктовые магазины, транспорт. Потому что люди нуждаются в развитии, дети нуждаются в развитии, очень много проблем сейчас возникает в том, что дети остались без должного развития в сфере интеллекта, - считает директор образовательного центра Мархаба Курманова.

Онлайн-режим дал нам отрицательный опыт с нашим страшим сыном, так как ребенок чисто уже на подсознательном уровне, находясь дома, не так занимается, нежели бы в офлайн-режиме, находясь в школе. 2-я проблема в том, что у нас дочка в этом году идет в 1 класс. Мы не можем сейчас определить ребенка, чтобы подготовить хотя бы оставшийся месяц к школе, - рассказывает столичный житель Данияр Омаров.

Испытание карантином, возможно, не выдержат мебельщики. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, в крупных городах без работы остались около 30 тысяч человек. Кроме пандемии на эту сферу серьезно повлиял 3-летний мораторий на закуп мебели для госорганов и субъектов квазигосударственного сектора. Заказы от крупных организаций не поступают. Гораздо меньше стало и частных обращений. В некоторых компаниях выручка упала почти на 90%.

Все наработки, которые были до этого, они практически все сошли на нет. Мы платили свои обязательства по налогам, по заработным платам, по арендам, и ситуация с коронавирусом привела к тому, что сейчас нет денег у людей, у организаций. Наши сотрудники сейчас в неоплачиваемом отпуске, скажем так. В ближайшее время мы примем решение по возможному увольнению некоторого числа сотрудников, - говорит директор компании по производству мебели Евгений Смоляков.

Без работы люди не останутся, успокаивают в столичном Центре занятости. Есть 5 тысяч 700 вакансий, большинство в сфере строительства, продаж, ремонта автомобилей и образования. В период карантина число обращений по трудоустройству возросло на 20%. Людям также предлагают работу по "Дорожной карте занятости".

По данной программе планируется трудоустроить 15 тысяч человек, и сейчас там не хватает людей. Там работа в сфере строительства, озеленения и благоустройства, рабочие специальности. Завтра также мы проводим онлайн-ярмарку вакансий, мы ее проводим 2 раза в месяц. Там будет доступно 500 вакантных мест в сфере силовых структур, - объясняет пресс-секретарь центра занятости населения Аймира Муксулова.

С начала года в Центры занятости населения по всей стране обратились 310 тысяч казахстанцев. 238 тысяч трудоустроили. Специалисты отмечают, что люди также находят работу самостоятельно, либо регистрируются в качестве безработных. Сейчас их 181 тысяча человек. Между тем 6,5 тысяч казахстанцев оформили пособия по безработице только в июне.

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