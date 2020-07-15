Скончался первый зам акима Туркестанской области Косман Айтмухаметов

Об этом сообщил его коллега Сакен Калкаманов.

На 57 году жизни скончался первый заместитель акима Туркестанской области Косман Айтмухаметов, сообщает zakon.kz.

Безвременно ушел из жизни на 57 году первый заместитель акима Туркестанской области Косман Каиртаевич Айтмуxамбетов. Выражаю искренние соболезнования семье и близким, - написал на своей странице в Facebook заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Косман Кайыртаевич Айтмухаметов родился 29 августа 1963 года в селе Бестюбе Целиноградской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Целиноградский инженерно-строительный институт (1986); Инженер-механик

· Казахская государственная юридическая академия (2006); Бакалавр юриспруденции

Трудовой стаж:

· Тракторист, шофер совхоза "Изобильный" Акмолинской области (1983);

· Преподаватель СПТУ-21 с. Коргалжын (1986);

· Инженер по снабжению Бестюбинского АТП рудника "Бестюбе" Акмолинской области (1986-1987);

· Контролер технического состояния, инженер отдела материально-технического обеспечения Целиноградского грузового автоуправления (1987-1991);

· Директор МЧП "АПС" (1991-1994);

· Директор автобазы связи гор. Акмола (1994-2001);

· Заместитель директора, директор ГКП "Горкоммунхоз" (2001-2005);

· Председатель правления АО "Астана Горкоммунхоз" (2006);

· Заместитель директора ТОО "Кредит Курылыс НС" (2006-2008);

· Председатель правления АО "Астана Горкоммунхоз" (2008-2009);

· Заместитель акима Акмолинской области (03.2009-02.2012);

· Первый заместитель акима Акмолинской области (06.02.2012-01.2013);

· Аким Акмолинской области (01.2013-05.2014);

· Вице-министр регионального развития Республики Казахстан (06.2014-13.08.2014);

· Председатель Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК (08.2014-11.2014);

· Заместитель акима г.Астаны (11.2014-02.2019);

· Первый заместитель акима Туркестанской области (с 02.2019)

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