В МИД Казахстана объяснили причину задержек посылок с лекарствами

Казахстанцы могут ввозить лекарства из других государств на личные нужды, поскольку ограничений на это в законе нет.

В казахстанском МИДе объяснили причину задержек посылок с лекарствами частных лиц из-за рубежа, сообщает zakon.kz.

В материале Almaty.tv говорится, что до того, как посылка дойдет до Казахстана, она может пересечь несколько границ, несколько правовых режимов.

Европейский союз вводил ограничение на вывоз лекарств и медицинских изделий. Такая же процедура лицензирования происходит в соседних с Казахстаном странах, - рассказал вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев.

По данным же Минздрава, казахстанцы могут ввозить лекарства из других государств на личные нужды, поскольку ограничений на это в законе нет. Главное требование - это наличие документов о подтверждении курсовой дозы препарата.

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