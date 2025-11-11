#Народный юрист
Общество

Цены на лекарства в Казахстане: как проверить и где пожаловаться на аптеку онлайн

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 12:29 Фото: pexels
Теперь казахстанцы могут жаловаться на аптеки и проверять цены на лекарства онлайн, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября 2025 года объявили в пресс-службе Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана:

"Минздрав совместно с "Казахтелекомом" запустил цифровой сервис в приложении Naqty Onim, где каждый гражданин может проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены".

В ведомстве напомнили, что с июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку.

"Это защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость – от завода до аптеки. Благодаря маркировке выявлены факты незаконной продажи бесплатных препаратов. Начаты проверки совместно с Генпрокуратурой. Прозрачность уже приносит результат: налоговые поступления от фармсектора выросли на 24%", – заключили в пресс-службе МЗ РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 12:29
Минздрав объявил о снижении цен на популярные среди казахстанцев лекарства

Ранее председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Бауыржан Джусипов рассказал, подорожают ли лекарства в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
