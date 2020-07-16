16 июля в РК сохранится жаркая погода без осадков

Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе – с пыльной бурей.

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона – сохранится жаркая погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и юге РК под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на западе возможен град. Местами ожидается усиление ветра, на юге и западе – с пыльной бурей, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, днем в Мангистауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях при грозе ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской – шквал, возможен град. Днем в Павлодарской области местами ожидается усиление ветра 18 м/с.

Днем в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара, в Атырауской, Актюбинской областях сохранится сильная, на юге очень сильная жара.

В Атырауской, на большей части Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, на западе Алматинской, на юго-востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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