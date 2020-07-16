Жителям Алматинской области бесплатно раздадут противовирусные препараты на 50 млн тенге

Мониторинговая группа проверяет наличие лекарственных средств в оптовых складах медикаментов Талдыкоргана.

По поручению акима Алматинской области Амандыка Баталова из местного бюджета дополнительно выделено 500 млн тенге на приобретение лекарственных средств, сообщает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz

Также на 50 млн тенге планируется закупить противовирусные препараты, которые будут предоставлены на бесплатной основе людям из группы риска.

Это представители старшего поколения, хронические больные и другие категории граждан, - сообщил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.

Замакима добавил, что также был проверен склад гуманитарной помощи. На складе находятся средства индивидуальной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки, защитные костюмы, которые прибыли из Китая, Катара и других стран. Эти индивидуальные средства защиты распределяются по медучреждениям региона по мере необходимости.

В ходе проверки складов члены мониторинговой группы проследили за ходом разгрузки поступивших для области лекарственных средств.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!